'Gedoemd te mislukken', maar toch wist de Efteling deze iconische Spookslot-boom te redden

De Efteling heeft een beeldbepalende boom kunnen redden die voorheen te vinden was achter het Spookslot. Decennialang troffen bezoekers achter de spookruïne een Parrotia persica aan: een bijzondere meerstammige boom. Bij de sloop van het Spookslot werd geopperd om er afscheid van te nemen, maar de Efteling koos voor een andere aanpak.

Dat schrijft hovenier en boomtechnisch adviseur Werner Rijnen in een bericht op LinkedIn. "Soms moet je tegen de stroom in durven gaan om waarde te behouden", vertelt hij. "Toen op 6 september 2022 de sloop van het iconische Spookslot begon, stond er voor de toiletten een prachtige Parrotia persica."

Het verplaatsen ervan was een zeer groot risico, weet de boomexpert. "Velen zeiden: dat lukt nooit, zo'n struik verplanten is gedoemd te mislukken. Maar bij de Efteling geloven we in behoud en vakmanschap. We namen de gok - en de nodige voorzorgsmaatregelen - en gaven de struik een nieuwe plek aan de andere kant van het park."



Siervijver

Sindsdien staat de blikvanger in parkdeel Reizenrijk, bij de Siervijver. De verplaatsing bleek, tegen de verwachtingen in, een succes. "Nu, drieënhalf jaar later, is het bewijs geleverd: hij staat er weer stralend bij!", meldt Rijnen. "Het is een prachtig symbool geworden van geduld, de juiste zorg en het onmogelijke toch mogelijk maken."



