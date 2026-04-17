Efteling

Efteling-bezoeker zoekt mysterieuze man na flirt in Villa Volta: meerdere keren oogcontact, maar geen naam

Vandaag, 15.50 uur

Een dagje Efteling eindigde voor Marleen van Leeuwen (52) uit Dordrecht in een opmerkelijke zoektocht. Ze ontmoette afgelopen maand een man uit Meppel in het park met wie het direct klikte, maar vergat zijn naam te vragen. Nu probeert ze hem alsnog te vinden via social media.

De ontmoeting begon in Villa Volta, waar de twee elkaar herhaaldelijk aankeken en kort met elkaar spraken over de attractie. Daarna liep hij weg, maar niet zonder nog een paar keer om te kijken. Dat moment bleef hangen. Samen met haar vriendin besloot Van Leeuwen de mysterieuze bezoeker op te zoeken in het park.

Ze zagen hem vervolgens Droomvlucht binnengaan. Bij de uitgang wisten ze hem opnieuw te treffen, waarna opnieuw een gesprek volgde. Toen hoorde ze dat hij uit Meppel komt en met zijn dochter in het park was. Ook verbleef hij in het Efteling Grand Hotel. Opnieuw werden er geen contactgegevens uitgewisseld.

Telefoonnummer
Later op de dag kruisten hun wegen nog een keer bij de watershow Aquanura. Dit keer spraken ze langer met elkaar, maar ook toen bleef het bij een gesprek. De man liep daarna richting het hotel en keek opnieuw een paar keer achterom. Pas achteraf besefte Van Leeuwen dat ze zijn naam of telefoonnummer niet had gevraagd.

De ontmoeting bleef door haar hoofd spelen, waarna ze besloot een oproep te plaatsen in een Facebook-groep uit Meppel. "Kom jij uit Meppel en was je donderdag einde middag 19 maart de man die naast mij zat in Villa Volta, en na Droomvlucht en bij de watershow weer met mij in gesprek kwam en daarna in Efteling Grand Hotel verbleef met dochter, ik zoek jou!", luidt de tekst.

Single
De vrouw spreekt over een "speld in een hooiberg", maar ze blijft optimistisch. Want, zo benadrukt ze: "wonderen bestaan". De oproep wordt veel gedeeld en levert reacties op, maar tot nu toe is de man nog niet gevonden. Van Leeuwen hoopt dat haar droomprins single is.

Meer Efteling
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be