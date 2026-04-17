Efteling

Nieuw Vliegende Hollander-logo rukt op in Efteling: geen VOC-link meer op prullenbakken

Vandaag, 17.52 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S Het nieuwe logo van De Vliegende Hollander in de Efteling duikt op steeds meer plekken op. Na souvenirs en een decorstuk in het Efteling Grand Hotel is het beeldmerk nu ook te zien op vuilnisbakken bij de attractie.

Het oude logo, met de letters VHE, doet sterk denken aan het symbool van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op recente foto's is te zien dat de prullenbakken zijn voorzien van het aangepaste embleem: een sierlijke combinatie van de letters V en H.

Daarmee lijkt het park het nieuwe ontwerp langzaam maar zeker breder door te voeren in de openbare ruimte, al is het originele logo nog altijd op meerdere plekken aanwezig. Een woordvoerder gaf eerder aan dat het nieuwe design speciaal ontwikkeld was voor de afdeling merchandise.

Kolonialisme
Hij zei afgelopen zomer dat er geen plannen zijn om de attractie zelf aan te passen. Toch duikt het nieuwe logo inmiddels ook buiten de winkels op. Daarmee verdwijnen directe verwijzingen naar de VOC in de Efteling. Die link staat de laatste jaren steeds vaker ter discussie vanwege de historische lading rond kolonialisme en slavernij.



