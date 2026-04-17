Attractiepark Slagharen verkoopt nieuwe attractie Sky Sifter ook in snackvorm

FOTO'S Attractiepark Slagharen pakt op een ludieke en creatieve wijze uit met de opening van de nieuwe attractie Sky Sifter. De 30 meter hoge looping-frisbee is tijdens het openingsweekend ook verkrijgbaar in snackvorm: als opvallend snackplateau in de vorm van de nieuwe ride.

De constructie bestaat uit een rechtopstaande frikandel met een kaassoufflé ertussen en een bitterbal erbovenop. De gondel is een bamischijf. Het geheel wordt overeind gehouden door steunpilaren van frikandellen. Daaromheen ligt een uitgebreide bittergarnituur met verschillende sausjes.

De speciale creatie werd bedacht door Slagharen-chef Maarten Meijst. Wie interesse heeft, kan terecht bij horecapunt Boston Grill in de Main Street. Het park vraagt 35 euro voor de gefrituurde attractie. De bijzondere presentatie trok vandaag al veel bekijks van influencers die aanwezig waren voor de opening van de nieuwe attractie.












