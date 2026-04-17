Nieuwe attractieposters bij entree Disney Adventure World in Disneyland Paris

FOTO'S Disneyland Paris heeft nieuwe attractieposters toegevoegd aan Disney Adventure World. Bezoekers treffen bij de ingang van Disney-parken traditiegetrouw posters aan die bedoeld zijn om hen alvast warm te maken voor de attracties die ze verderop kunnen beleven.

Dat is tegenwoordig ook het geval in Disney Adventure World, het voormalige Walt Disney Studios Park. Onder een luifel bij de uitgang van de overdekte boulevard World Premiere hingen al enkele attractieposters, waaronder van Crush's Coaster, Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy en Cars Road Trip.

Ook meerdere theatershows worden daar gepromoot. Nu zijn er afbeeldingen aan toegevoegd voor de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure en lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force. Op het Spider-Man-design zien we de superheld op een gondel van de attractie zitten.



Frozen Ever After

Het ontwerp van Flight Force draait om Iron Man en Captain Marvel die meevliegen met de achtbaantrein. Verder kwam er ook een poster voor themadeel World of Frozen, waar de nieuwe bootjesdarkride Frozen Ever After te vinden is.















