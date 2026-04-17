Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Feestje bij Efteling Grand Hotel: 100.000e gast krijgt gouden kikker

Vandaag, 09.58 uur

Het Efteling Grand Hotel heeft donderdag de 100.000e gast verwelkomd sinds de opening vorig jaar. Die mijlpaal viel samen met het verblijf van Sarah Boeynaems (43) uit het Belgische Genk, die met haar gezin in het hotel logeert.

Bij aankomst stond het gezelschap een verrassing te wachten voor de ingang van het hotel. Ze werden feestelijk ontvangen door general manager Alex van Gastel, piccolo's en andere medewerkers.

Dat resulteerde in een vrolijke groepsfoto voor de entree. Als aandenken ontving het gezin een oorkonde en een gouden kikker ter waarde van 200 euro. Het Efteling Grand Hotel opende in augustus 2025, direct achter de entree van het attractiepark.

Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be