Feestje bij Efteling Grand Hotel: 100.000e gast krijgt gouden kikker

Het Efteling Grand Hotel heeft donderdag de 100.000e gast verwelkomd sinds de opening vorig jaar. Die mijlpaal viel samen met het verblijf van Sarah Boeynaems (43) uit het Belgische Genk, die met haar gezin in het hotel logeert.

Bij aankomst stond het gezelschap een verrassing te wachten voor de ingang van het hotel. Ze werden feestelijk ontvangen door general manager Alex van Gastel, piccolo's en andere medewerkers.

Dat resulteerde in een vrolijke groepsfoto voor de entree. Als aandenken ontving het gezin een oorkonde en een gouden kikker ter waarde van 200 euro. Het Efteling Grand Hotel opende in augustus 2025, direct achter de entree van het attractiepark.



