Familiepark Drievliet

Drievliet maakt reclame op een gedurfde plek: pal voor de deur van Duinrell

Vandaag, 11.07 uur

FOTO'S Drievliet doet er alles aan om een nieuwe attractie te promoten. Dat het Haagse pretpark afgelopen weekend de StoomCycloon opende, gaat niet ongemerkt voorbij. Men deinst er zelfs niet voor terug om zich te begeven op het terrein van de concurrent.

Naast abri's met posters in de omgeving wordt zelfs gebruikgemaakt van ledmasten om de toevoeging aan te prijzen. Maar één van de opvallendste plekken om de StoomCycloon aan de man te brengen, is de hoofdingang van Duinrell. Pal voor de entree van het Wassenaarse attractiepark prijkt deze week een reclameposter voor de concurrent.

Wie naar Duinrell gaat, wordt op die manier geconfronteerd met de nieuwe attractie in een pretpark dat ongeveer twintig minuten rijden verderop ligt. Saillant detail: een dag geleden haalde het Algemeen Dagblad de twee parken nog door elkaar.

Madurodam
Het blijft overigens niet bij een plaagstootje bij Duinrell: ook voor Madurodam in Den Haag is momenteel een Drievliet-reclame te vinden. Drievliet investeerde de afgelopen maanden zo'n 2,5 miljoen euro in de komst van de StoomCycloon en het upgraden van het entreegebied Pelikaan Pier.



