Nieuwe Frozen-muziek uit Disneyland Paris nu online te beluisteren

Disneyland Paris heeft de soundtrack van de botenshow A Celebration in Arendelle uitgebracht op streamingdiensten. Het gaat om één nummer, getiteld Snowflower Magic, met een speelduur van iets meer dan drie minuten. De track is beschikbaar op onder meer Spotify en Apple Music.

Bijzonder is dat het lied geschreven werd door Robert Lopez en Kristin Anderson-Lopez, het duo achter de bekende muziek uit de Frozen-films. Zij componeerden eerder nummers als Let It Go en Show Yourself.

Voor het Snowflower Festival werd een speciaal thema geschreven, met meerdere variaties die door de show heen terugkomen. Muziekproducent Guillaume Coignard werkte nauw samen met de twee Frozen-componisten om het nummer en de verschillende uitvoeringen te laten aansluiten op het verhaal.



Londen

"Achter de eenvoud van een melodie die iedereen kan meezingen, schuilt een echte diepgang die ons sterk heeft geïnspireerd bij het maken van de muzikale arrangementen", zegt hij. De orkestrale delen zijn ingespeeld door een symfonieorkest met bijna negentig muzikanten in de Abbey Road Studios in Londen.



Tegelijkertijd werden in Parijs traditionele Scandinavische instrumenten opgenomen, zoals de nyckelharpa, de dulcimer en Noorse fluiten, bespeeld door muzikanten uit de regio. "Authenticiteit was voor ons essentieel", aldus Coignard.



Intieme passages

Naast de orkestratie werd ook veel aandacht besteed aan de manier waarop het geluid over het water wordt verspreid. De muziek moet zowel de grootschalige scènes als de kleinere momenten ondersteunen. "In symfonische vorm versterkt de muziek de meest spectaculaire scènes, terwijl meer intieme passages de focus op de personages leggen."



A Celebration in Arendelle is een dagelijkse show in het themagebied World of Frozen in het vernieuwde Disney Adventure World. De voorstelling speelt zich af op het water bij het kasteel van Arendelle, waar boten met personages en dansers voorbijvaren. Het verhaal draait om het Snowflower Festival, een feest waarbij de inwoners samenkomen om Anna en Elsa te eren.



