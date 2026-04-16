Kaalslag bij Raveleijn: Efteling maakt ruimte voor nieuwe attractie

FOTO'S De Efteling heeft een groot aantal bomen gekapt in het gebied rond Raveleijn, rechts van de entreepoort. Daardoor is een opvallend grote open ruimte ontstaan. Op die plek verrijst de komende tijd een nieuwe attractie: een thrillride die eind dit jaar klaar moet zijn, samen met een volledig nieuwe Raveleijn-show.

Op recente foto's is te zien dat vrijwel alle begroeiing is verdwenen en dat het terrein volledig is vrijgemaakt voor de bouw. Wat ook opvalt, is dat er op een deel van de buitenmuren van de tribune blauwe kruizen zijn gezet. Die geven aan welke muren verwijderd moeten worden om plaats te maken voor toiletten en een souvenirwinkel.

Even verderop, bij restaurant Het Wapen van Raveleijn, is het waterrad verwijderd. Het decor van de showarena staat voor een deel in de steigers, voorzien van krimpfolie. De Efteling heeft nog maar weinig bekendgemaakt over de attractie die gebouwd wordt tussen Villa Volta en de tribune.



Leverancier

Wel is duidelijk dat waaghalzen straks kunnen "meevliegen met vleugels van de raven". "De vele, vloeiende bewegingen en kantelingen zorgen voor een gevoel van intensiteit en spanning waardoor het een echte thrill-ervaring wordt", zei men er eerder over. De leverancier en de naam zijn nog niet onthuld.











