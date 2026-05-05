Nieuw seizoen Het Echte Leven in de Dierentuin volgt olifantenproblemen en liefdesdrama's

Het tv-programma Het Echte Leven in de Dierentuin keert terug met een nieuw seizoen, waarin opnieuw wordt gefilmd in Wildlands Adventure Zoo Emmen en Ouwehands Dierenpark Rhenen. Camera's registreren het gedrag van dieren op plekken waar bezoekers normaal niet komen.

Het gaat om een coproductie van NTR en I Care Producties. Voorheen werd er ook gefilmd in Diergaarde Blijdorp. In de nieuwe afleveringen speelt onder meer de jonge fokstier Yadanar een rol. In Emmen weet hij niet goed hoe hij moet omgaan met de olifantenvrouwtjes in zijn kudde. De ervaren olifantenman Sibu probeert hem daarbij te helpen.

Ook in Rhenen gebeurt het nodige. Het bateleurduo Barry en Fleur - twee havikachtigen - verhuist naar een nieuw verblijf, wat voor uitdagingen zorgt. Daarnaast wordt roodsnaveltoekan Pablo tijdelijk gescheiden van zijn partner Maria voor onderzoek. De twee vogels kunnen niet lang zonder elkaar.



Bavianen

Bij de bavianen in Emmen probeert de jonge Zazu een vrouwtje voor zich te winnen en zijn positie binnen de groep te versterken. In Rhenen veroorzaakt orang-oetan Sabar onrust: hij zit in de puberteit en vertoont opvallend gedrag.



Het programma toont het leven van dieren dag en nacht met behulp van verborgen en vaste camera's. Verzorgers leggen uit wat er achter de schermen gebeurt op het gebied van soortbehoud, natuurbescherming en onderzoek. De nieuwe reeks is vanaf zaterdag 9 mei wekelijks om 19.00 uur te zien op NPO 1.