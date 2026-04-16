Walibi Holland

Walibi grijpt naar straattaal om schoolreisjeugd in toom te houden: 'Heb yusu respect voor elkaar'

Vandaag, 13.05 uur

FOTO'S Walibi Holland probeert schoolreisjeugd in het gareel te houden met merkwaardige borden. Bij de ingang van het pretpark staan vandaag vier entertainers die een poging doen om jeugdige bezoekers manieren bij te brengen. Daarvoor dragen ze opvallende blauwe borden met korte, dwingende boodschappen.

Op doordeweekse dagen buiten de vakanties wordt Walibi vaak overspoeld door schoolreisjes. De doelgroep staat erom bekend het niet zo nauw te nemen met de regels. Voordringen, asociaal gedrag en het achterlaten van rommel zijn op dat soort momenten aan de orde van de dag.

Nu besluit het park om arriverende bezoekers al bij binnenkomst aan te spreken op hun houding, nog voordat iemand een attractie van dichtbij heeft gezien. Daarbij grijpt men ook naar straattaal. Op de borden staan de teksten "Voordringen? Nee nee", "Heb yusu respect voor elkaar", "Ruim je troep op. We zijn je vader niet!" en "Spread love!".

Hippe bewoordingen
Het stopwoordje yusu betekent serieus, echt of oprecht. Walibi hoopt met dergelijke geforceerd hippe bewoordingen aansluiting te vinden bij de jonge doelgroep. Walibi-directrice Mascha Taminiau vierde eerder dit jaar haar 61e verjaardag.



