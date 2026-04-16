Veertien in beslag genomen schildpadden krijgen nieuw onderkomen in Burgers' Zoo

VIDEO Burgers' Zoo in Arnhem heeft veertien sterschildpadden opgevangen die eerder door de Kroatische douane in beslag zijn genomen. De dieren kwamen in 2023 al aan in Nederland, maar bleven tot nu toe achter de schermen. Inmiddels zijn ze verhuisd naar een zichtbaar verblijf in de Rimba, naast de watervaraan.

Het gaat om zes mannetjes en acht vrouwtjes. De reptielen zijn afkomstig uit een grotere groep van 126 sterschildpadden die in juni 2021 werd onderschept. Die dieren zijn verdeeld over verschillende Europese dierentuinen. In Arnhem mogen de schildpadden zich voortplanten.

Voor de komst van de dieren is een deel van het bestaande verblijf in de Rimba aangepast. Het onderkomen van de watervaranen werd de afgelopen weken verbouwd om ruimte te maken voor de nieuwe bewoners. Dierverzorgers brachten de schildpadden één voor één over vanuit hun tijdelijke plek achter de schermen.



Herverdeeld

De opvang is onderdeel van een samenwerking tussen Europese dierentuinen binnen brancheorganisatie EAZA. Daarbij worden in beslag genomen dieren herverdeeld, zodat ze op geschikte plekken terechtkomen.



Burgers' Zoo fungeert vaker als opvanglocatie voor dieren die door de overheid uit illegale handel zijn gehaald. Zo worden in Arnhem ook koralen en tropische vogels opgevangen die door de douane zijn onderschept.