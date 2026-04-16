Achtbaan uit de jaren vijftig ontspoord: vijf gewonden

FOTO'S In een pretpark in Oostenrijk zijn vijf mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een historische achtbaan. De voorste wagon van de Hochschaubahn, ook bekend als de Zwergerlbahn, ontspoorde zaterdagmiddag tijdens de rit. Dat gebeurde in attractiepark Prater, gelegen in Wenen.

De slachtoffers zijn vijf volwassen passagiers. Twee vrouwen van in de zestig werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen liepen lichte verwondingen op. Zij konden ter plaatse worden behandeld door de hulpdiensten.

De 450 meter lange en 15 meter hoge familieachtbaan stamt uit 1950. Daarmee is het de op één na oudste rollercoaster in Oostenrijk. Bijzonder is dat de karretjes handmatig geremd moeten worden door een personeelslid dat meerijdt op de trein. De klassieke baan loopt door een kunstmatig Alpenlandschap met miniatuurhuisjes en kabouters.



Noodrem

De topsnelheid bedraagt 55 kilometer per uur. Volgens de exploitant werd het incident veroorzaakt door een menselijke fout. De eerste wagon zou ontspoord zijn doordat de noodrem niet was geactiveerd: de trein reed te hard door een inschattingsfout van de aanwezige medewerker. Een technisch defect wordt uitgesloten.











