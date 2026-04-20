Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: de Sky Sifter in Slagharen is een thrillride met een achtergrondverhaal

VIDEO Attractiepark Slagharen heeft flink uitgepakt bij de bouw van de nieuwe attractie Sky Sifter. Bij de Italiaanse firma Zamperla werd een kale thrillride aangekocht, maar dankzij een heleboel andere leveranciers ontstond in het Overijsselse pretpark een westerndecor met een uitgebreid achtergrondverhaal. Dat begint al in de wachtrij, waar bezoekers moeten kiezen tussen Gold en Silver.

Op die manier bepalen waaghalzen zelf de intensiteit van hun rit: de gouden rit gaat volledig over de kop, de zilveren rit schommelt alleen heen en weer - zonder volledige inversies. Het concept komt van designers van de Amsterdamse Leisure Expert Group, de decors zijn afkomstig van Props & Zo. "Dankzij hun expertise is de wachtrij niet langer een noodzakelijk kwaad, maar een integraal onderdeel van de beleving", aldus Slagharen.

De rij wordt gekenmerkt door houten constructies met torens, een grote hijskraan, een bootje, wildwestattributen en een waterval die uitmondt in een stroompje dat door de hele rij loopt. De kraan werd overgenomen uit zusterpark Movie Park, het water komt uit in de beek naast de attractie. Die speelt ook een rol in de verhaallijn: een hebberige sheriff bouwt machines om zilver en goud uit de rivierbedding te halen. De Sky Sifter is zijn grootste creatie tot nu toe.



Confetti

De 30 meter hoge looping-frisbee is vrijdagochtend officieel geopend door algemeen directeur Sander de Haas, samen met het personage Burgemeester Bright. Dat ging gepaard met heel veel confetti. "Met de ingebruikname van de Sky Sifter is de skyline van het park definitief veranderd", zegt Slagharen erover.



"Het is fantastisch om te zien dat de Sky Sifter direct zo’n grote schare fans trekt", aldus De Haas. Hij benadrukt dat sprake is van "twee ervaringen in één attractie". Commercieel manager Erik Veenstra spreekt over "een nieuwe favoriet die zowel families als thrillseekers bedient". De minimumlengte voor Silver bedraagt 1.20 meter. Wie de Gold-optie wil beleven, moet minimaal 1.30 meter lang zijn.