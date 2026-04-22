Bobbejaanland

Bouwaanvraag onthult details over nieuwe Nickelodeon-attracties in Bobbejaanland

FOTO'S Bobbejaanland is van plan om volgend jaar een groot Nickelodeon-themagebied te openen. Nadat het pretpark de plannen eind vorig jaar naar buiten bracht, zijn er nu nieuwe details en ontwerpen. Het gaat om documenten en ontwerpen afkomstig uit de openbare bouwaanvraag voor het project.

Het toekomstige Nickelodeon Land in Bobbejaanland zal drie attracties omvatten: reuzenschommel Plankton Power, vrijevaltoren Garfield's Birthday Surprise en Splash Down, een combinatie van een freefall en een splash. De belevingen staan in het teken van SpongeBob SquarePants en Garfield.

Bobbejaanland bestelde de drie attracties bij het Italiaanse bedrijf Zamperla en de Duitse firma ART Engineering. Op de plannen zien we ook onder meer een horecapunt, de souvenirwinkel Nickelodeon Shop, een meet-and-greet-locatie en het huis van SpongeBob, in de vorm van een enorme ananas.



Kettingmolen

Twee bestaande attracties worden verwijderd: de Flying Orca en de Kettingmolen. De laatstgenoemde zweefmolen keert elders in het park terug. In december presenteerde men al een tekening in vogelperspectief. De nieuwe designs laten de thematische aankleding tot in detail zien. Overigens zijn de getoonde ontwerpen niet definitief. Zo gaat de komst van een interactieve waterspeelplek niet door.











































