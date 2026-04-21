Attractiepark Toverland

Video: in gesprek met Hans Klok over zijn nieuwe Toverland-show

VIDEO Hans Klok heeft speciaal voor Attractiepark Toverland een nieuwe show ontwikkeld. Bezoekers van het Limburgse pretpark kunnen de illusionist de komende maanden gratis in actie zien, in alle weekenden en tijdens Hemelvaart en Pinksteren. De beroemdheid heeft een bijzondere band met het park, want hij verzorgde 25 jaar geleden de openingsceremonie.

Tot en met zondag 28 juni presenteert hij op 25 showdagen de productie Hans Klok: Magic Memories in een speciaal Pop-Up Circus met zevenhonderd zitplaatsen, opgebouwd op het veld tussen de parkdelen Port Laguna en Avalon. Looopings ging na afloop van de premièredag met hem in gesprek. Klok vertelde hoe bijzonder het is om na al die jaren terug te zijn in Toverland.

25 jaar geleden was het park nog piepklein, herinnert de illusionist zich. "En als je het nu ziet... Ze concurreren met de grootste pretparken in de wereld." Klok voelt zich naar eigen zeggen als een vis in het water. "Ik vind het superleuk, want ik ben eigenlijk tovenaar. Ja, waar woont die? In Toverland."



Jurylid

Klok was in 2021 voor het laatst in het pretpark, toen hij de rol van jurylid vervulde in het SBS-programma IJsmeesters: Een Koud Kunstje. "En toen dacht ik al: wow, wat is dit groot geworden." Hij prijst ook het feit dat Toverland een familiebedrijf is en veel mensen aan het werk zijn. Houdt Klok eigenlijk zelf van attractieparken?



"Ja, ik ben wel pretparkfan. Ik heb het vroeger heel veel gedaan, de laatste tijd wat minder. Maar ik hoop natuurlijk nog wel een paar keer in al die enge attracties hier te gaan." Klok koos voor een reeks aan mysterieuze illusies. "Er zitten acts in die ik in Las Vegas heb gedaan, waar ik natuurlijk jaren heb gewerkt. Het is ook een soort best-of."



Beroepsbedrieger

Klok noemt zichzelf "een soort beroepsbedrieger, maar dan wel op een sympathieke manier". Daarom is hij blij dat de mensen hier recht voor het podium zitten, in plaats van in een circusopstelling. "Want als je mensen bedriegt, moet je ze aan kunnen kijken."



Per dag zijn er drie tot vier shows van een half uur. Toverland belooft "verbluffende trucs, vingervlugge illusies en memorabele verrassingen". Wie Klok zelf wil ontmoeten, kan online voor 25 euro een Golden Seat reserveren. Dat bedrag is inclusief een snack, een drankje en een fotomoment met de hoofdrolspeler.