Duinrell

Complicaties bij nieuwe attractie Duinrell: opening uitgesteld

FOTO'S De nieuwste attractie van Duinrell gaat later open dan eerder werd gemeld. Het Wassenaarse pretpark voegt dit jaar twee attracties toe: een nieuwe Kikker8baan én de Duinrell Drifter. Nadat de rollercoaster eerder deze maand al in gebruik werd genomen, stond de opening van de Drifter gepland voor woensdag 15 april.

Die datum is niet gehaald. Hoewel de constructie de afgelopen weken afgewerkt werd en de attractie al testritten heeft gemaakt, moest Duinrell de lancering noodgedwongen uitstellen. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Het is de bedoeling om de driftmolen half mei alsnog te presenteren aan het grote publiek.

Wat voor complicaties hebben geleid tot het uitstel is niet bekend. De Duinrell Drifter is een interactieve carrousel met negen uitzwenkende gondels in de vorm van rallywagens, gebouwd door de Duitse firma Zierer. De attractie werd gebouwd op een stuk grond tussen de Botsauto's en vliegtuigmolen Wild Wings, tegen het Tikibad aan.



Philrelli

Inmiddels prijkt de naam van de toevoeging op een paneel. Ook zijn er thematische details toegevoegd om het racethema te benadrukken, waaronder vlaggen met woordgrappen. Het logo van bandenleverancier Pirelli werd omgevormd tot Philrelli, een verwijzing naar directeur Philip van Zuylen van Nijevelt, terwijl bandenmerk Bridgestone hier door het leven gaat als Dunestone.











