Nieuwe sluiproute: Efteling sluit pad in het Sprookjesbos af

FOTO'S De Efteling heeft een nieuwe sluiproute gecreëerd in het Sprookjesbos. Aanleiding is het bouwproject dat momenteel plaatsvindt rond De Chinese Nachtegaal. Het tafereel uit 1999 wordt dit jaar gesloopt, om plaats te maken voor een kleinere uitvoering én een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek.

Na de sluiting van De Chinese Nachtegaal werd de reguliere uitgang van het Sprookjesbos al afgesloten. Nu is het volledige gedeelte achter souvenirwinkel In den Ouden Marskramer niet meer toegankelijk voor publiek, inclusief het wandelpad tussen Klein Duimpje en Repelsteeltje.

Om te voorkomen dat er opnieuw een doodlopend gedeelte ontstaat in het bos, werd een tijdelijk sluippaadje gecreëerd in de berm tussen beide sprookjes. Zo kunnen bezoekers hier toch hun weg vervolgen richting het laatste gedeelte van de route, met Het Meisje met de Zwavelstokjes, De Nieuwe Kleren van de Keizer, de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir.



Tussen de twee laatstgenoemde uitbeeldingen werd onlangs een nieuwe, permanente Sprookjesbos-uitgang in gebruik genomen, die uitkomt in de buurt van Droomvlucht. Als het bouwproject rond de Sprookjesbibliotheek volgend jaar voltooid is, kunnen bezoekers het bos ook verlaten via de winkel ernaast.
























