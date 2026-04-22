Efteling

Weer een record voor de Efteling: van 5,6 naar 5,78 miljoen bezoekers

Het bezoekersaantal van de Efteling heeft een flinke stijging doorgemaakt. Na 5,6 miljoen bezoekers in 2024 werd seizoen 2025 afgesloten met 5,78 miljoen bezoekers: opnieuw een record. Dat maakt het attractiepark vandaag bekend. Een ander cijfer is ook zeer van belang: het aantal individuele bezoekers, gemeten in reisbewegingen. Vanwege de natuurvergunning moet dat getal onder de vijf miljoen blijven - en dat is gelukt.

De Efteling noteerde 4,98 miljoen individuele bezoekers, nadat men in 2023 en 2024 al 4,9 miljoen individuele bezoekers had gecommuniceerd. Dat de limiet niet is overschreden, is onder meer te danken aan de populariteit van overnachtingen. Wie een nachtje blijft slapen, telt twee keer mee als bezoeker, maar slechts één keer als reisbeweging.

In augustus vorig jaar werd het nieuwe Efteling Grand Hotel officieel geopend. Blijven slapen was al mogelijk in het Efteling Wonder Hotel en de vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land. Wat ook meehielp om binnen de grens van vijf miljoen te blijven, is het inperken van schoolreisjes en bedrijfsevenementen en het stoppen van de ticketverkoop in de kerstvakantie.



Parkeerabonnement

Dit jaar worden meer maatregelen genomen om de meer lucratieve verblijfsgasten voorrang te geven op daggasten, zoals het schrappen van het parkeerabonnement voor abonnementhouders. De Efteling wil blijven groeien, maar op dit moment is daar weinig ruimte voor. Voorlopig lijkt de provincie niet bereid om een nieuwe natuurvergunning voor zes miljoen individuele bezoekers te verlenen.



"De aanhoudende aantrekkingskracht van Danse Macabre en de komst van het nieuwe Efteling Grand Hotel en het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt zorgden er in 2025 wederom voor dat ook de internationale bezoeker de Efteling wist te vinden voor een dagje of een weekend weg", meldt de Efteling zelf over het resultaat. "Opvallend was een stijging van 47 procent in het aantal bezoekers uit Engeland ten opzichte van vorig jaar."



Minimaal de helft

Daarnaast benadrukt de Efteling dat het park op tachtig openingsdagen in 2025 door het publiek beoordeeld werd met het rapportcijfer 9+, ook een record. "Dit is een mooie stap in het verbeteren van de gastbeleving, passend bij de visie van de Efteling richting 2030." Uiteindelijk moet minimaal de helft van de dagen een 9+ scoren.



Op financieel vlak steeg de omzet van zo'n 300 miljoen naar 347 miljoen euro, terwijl de winst daalde van 36,8 miljoen naar 27,2 miljoen euro. In een verklaring stipt directeur Fons Jurgens de beperkingen rond de natuurvergunning zelf ook aan. "Uiteraard hopen we in 2026 weer zo veel mogelijk bezoekers te verwelkomen in de wereld van de Efteling, rekening houdend met de regelgeving. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat er een nieuwe vergunning wordt verleend."