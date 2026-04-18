Efteling krijgt tik op de vingers om hygiëne: overtreding geconstateerd

In de Efteling is een probleem vastgesteld op het gebied van hygiëne. Bij een horeca-inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek sprake te zijn van "één of meer (zware) overtredingen", waarna een verbetertraject in gang is gezet. Dat blijkt uit openbare gegevens van de toezichthouder.

De controle vond plaats op dinsdag 24 maart. Daarbij werd gekeken naar meerdere onderdelen rond voedselveiligheid. Wat betreft hygiëne scoorde het attractiepark een onvoldoende. Dat betekent dat de NVWA constateerde dat bedrijfsruimten, materialen of apparatuur niet in alle gevallen schoon of goed onderhouden waren, of dat maatregelen om voedselbesmetting te voorkomen tekortschoten.

Andere onderdelen, zoals voedselveilig werken, allergeneninformatie en ongediertebestrijding, voldeden wel aan de regels. Een woordvoerder van de Efteling laat weten dat de bevindingen serieus worden genomen. "Naar aanleiding van de laatste inspectie is een verbetertraject gestart waarin we onze werkwijzen verder aanscherpen", zegt hij.



Details

"We werken daarbij nauw samen met de NVWA en worden hierop gecontroleerd", vult de voorlichter aan. De inspectie had betrekking op horecalocaties ín het park, niet in de hotels of vakantieparken. Meer details over de plek en de tekortkomingen wil de Efteling niet communiceren.