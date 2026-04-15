Er bestaat nu een officiële Efteling-hotelkamer buiten Kaatsheuvel

FOTO'S In Tilburg kun je voortaan slapen in een hotelkamer in Efteling-stijl, zonder naar het attractiepark te gaan. Horecaopleiding De Rooi Pannen heeft in samenwerking met het Kaatsheuvelse sprookjespark een officiële Efteling-themakamer geopend in het eigen onderwijshotel, op zo'n 10 kilometer van het park.

De Rooi Pannen is een mbo-school waar studenten worden opgeleid voor banen in de horeca- en hospitalitysector. In het onderwijshotel leren ze hoe het er in een echt hotel aan toegaat. De nieuwe Efteling-kamer wordt daarbij gebruikt als praktijkruimte, maar is ook te boeken door gasten.

De kamer is volledig ingericht in de stijl van het Brabantse pretpark. Tijdens de opening werd symbolisch een sleutel overhandigd, waarmee de ruimte officieel in gebruik is genomen. Studenten kunnen er direct aan de slag.



Stages

De samenwerking tussen de school en de Efteling bestond al langer, onder meer via stages en gastlessen. Met de hotelkamer wordt die verder uitgebouwd. Tegelijkertijd is een nieuwe BBL-opleiding gestart, waarbij deelnemers vier dagen per week werken in de Efteling en één dag onderwijs volgen in Tilburg.



De Tilburgse Efteling-kamer is gebaseerd op de honderd standaardkamers in het Efteling Wonder Hotel, zoals ze ogen sinds een renovatie in het voorjaar van 2021. Het gaat om de zogeheten Premium Kamers, eerder Comfortkamers genoemd. Ze worden gekenmerkt door een diepblauw en goudkleurig interieur.















