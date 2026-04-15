Bellewaerde

Opvallende storing bij attractie in Bellewaerde: bezoekers veertig minuten vast in kantelende toren

In het Belgische pretpark Bellewaerde zijn bezoekers woensdag vast komen te zitten in een attractie. Dat gebeurde bij El Volador, een draaiende en schommelende toren van 16 meter hoog. De gondel van de zogeheten topple tower bleef op hoogte hangen en kwam pas na ongeveer veertig minuten weer naar beneden.

Op het moment van de storing zaten er enkele kinderen in de attractie. Zij hingen geruime tijd boven het park, zonder dat duidelijk was hoe lang het zou duren. Uiteindelijk konden alle inzittenden zonder hulp van de brandweer uitstappen. Volgens een ooggetuige bleef paniek uit, al nam het geduld na verloop van tijd af.

Kinderen zouden zich zichtbaar zijn gaan vervelen toen de rit langer duurde dan gewoonlijk. El Volador is een torenattractie die normaal gesproken heen en weer zwaait en tegelijkertijd rondjes draait. Per rit kunnen er zo'n veertig personen mee. De ride, gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland, staat sinds 2005 in het park.



Veiligheidsprocedures

Een Bellewaerde-woordvoerder laat weten dat het incident is afgehandeld volgens de gebruikelijke veiligheidsprocedures. Daarbij moet de attractie eerst worden gecontroleerd en gereset voordat bezoekers veilig kunnen uitstappen. Na afloop werd de attractie opnieuw in gebruik genomen.



Het is niet de eerste keer dat El Volador stilvalt. Vorig jaar zomer zaten bezoekers ook al vast in de attractie. Toen werd een evacuatie voorbereid, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. In 2024 liep de installatie meerdere keren vast, waarbij de brandweer een keer moest ingrijpen. In 2021 zaten bezoekers zelfs urenlang vast door een mechanisch defect.