Eigenaar Beekse Bergen plant een volledig nieuw themapark in Brabant, met dieren én accommodaties

Recreatiegroep Libéma onderzoekt de komst van een nieuw themapark in Noord-Brabant. Op het terrein van Autotron in Rosmalen moet een zogeheten tijdreispark gebouwd worden, waarin een overdekte expositie, dierenverblijven, vakantiehuisjes en evenementen worden gecombineerd. Libéma is de eigenaar van onder andere Safaripark Beekse Bergen en de Brabanthallen in Den Bosch.

Het concept draait om een reis door de geschiedenis van het Brabantse landschap, van ruim vijfhonderd miljoen jaar geleden tot nu. Bezoekers moeten verschillende tijdperken kunnen beleven aan de hand van dieren en planten, zowel uitgestorven soorten als soorten die nog steeds bestaan. De voorlopige naam is Wildlife Park Brabant.

Het plan omvat een binnenruimte van 8800 vierkante meter met onder meer levensgrote bewegende dinosauriërs, mammoeten, holenberen en sabeltandtijgers. Buiten zou een park verrijzen met dieren die vroeger in deze regio leefden of hier zouden kunnen voorkomen, zoals wisenten, lynxen en dassen. Ook worden soorten genoemd als neushoorns, nijlpaarden en leeuwen.



Autodealer

Daarnaast is ruimte voorzien voor ongeveer 150 vakantiewoningen. De bestaande autodealer Autotron Exclusive, de tennisbanen en evenementenactiviteiten moeten behouden blijven. "In plaats van deze activiteiten uit te breiden, willen we onderzoeken of het mogelijk is om nieuwe activiteiten ernaast te ontwikkelen", zegt Libéma-directeur Dirk Lips.



Libéma en de gemeente 's-Hertogenbosch hebben een voorovereenkomst getekend om de plannen te onderzoeken. "Het plan is om bezoekers mee te nemen op een tijdreis door het Noord-Brabantse landschap zoals zich dat heeft ontwikkeld van Cambrium tot Holoceen", aldus Lips.



Animatronics

Voor het educatieve deel wordt gedacht aan technieken als augmented reality, animatronics en 3D-effecten. Ook wil Libéma het project afstemmen met de Europese dierentuinorganisatie EAZA, op het vlak van fokprogramma's en dierenwelzijn. De plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium.



Libéma is gestart met een haalbaarheidsonderzoek, waarin onder meer wordt gekeken naar regelgeving en uitvoerbaarheid. Dat onderzoek duurt naar verwachting ongeveer een jaar. Naast Beekse Bergen exploiteert de groep momenteel locaties als Eindhoven Zoo, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden, Vakantiepark Dierenbos, Zeelandhallen Goes en Kasteel Steenenburg, het voormalige Land van Ooit.