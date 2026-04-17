Walibi Holland

Walibi Holland geeft stuk grond onder achtbaan weg als prijs

Vandaag, 18.23 uur

In Walibi Holland is deze week een merkwaardige prijs uitgereikt. Het pretpark gaf een stuk grond weg afkomstig van het gebied rond de nieuwe coaster YoY. De bijzondere gift is onderdeel van het NK Tegelwippen, een landelijke actie om tuinen te vergroenen.

De prijs ging naar achtbaanliefhebber Haralt de Vries. Hij had tegels uit zijn eigen tuin verwijderd om plaats te maken voor planten. Als beloning kreeg hij een stukje groen uit het park. De uitreiking vond donderdag plaats bij de ingang van YoY, de vorig jaar geopende dubbele single-rail coaster van Walibi.

Het NK Tegelwippen, dat loopt tot en met eind oktober, moet Nederlanders stimuleren om tegels te vervangen door gras, bloemen of planten. Volgens de organisatie zijn er dankzij de landelijke campagne sinds 2020 al miljoenen tegels verdwenen.

Artis
Wie meedoet, maakt kans op iconische stukken groen uit heel Nederland. Naast Walibi werken bijvoorbeeld ook dierentuin Artis, restaurant De Librije, Paleis Het Loo en het Muiderslot mee. Via een speciale Wipshop kunnen deelnemers zien wat er te winnen valt.

