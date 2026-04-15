Efteling-bezoeker filmt nieuwe theatershow Magicaluna: voorstelling volledig online

VIDEO Filmen is verboden bij de nieuwe theatershow Magicaluna in de Efteling, maar niet alle bezoekers houden zich aan die regel. Dat blijkt uit een video die op YouTube is gezet. De maker van het kanaal WackyWeazle heeft de volledige voorstelling in beeld gebracht. Het origineel is inmiddels verwijderd, maar elders is inmiddels een kopie van de beelden te bekijken.

De Efteling drukt toeschouwers voor aanvang van de show op het hart om niet te filmen of te fotograferen, om zo de beleving voor andere bezoekers niet te verstoren en de exclusiviteit van de voorstelling te waarborgen. Toch staat de 23 minuten durende productie nu op YouTube, geüpload door iemand die zichzelf Joseph Kralingen noemt.

Het gaat om de versie die eerder op het kanaal WackyWeazle verscheen, maar daar op verzoek van de Efteling werd verwijderd. Vermoedelijk gaat men ook nu proberen om de registratie offline te halen. Tot die tijd kan iedereen de show online zien. De Efteling baalt ervan. "We willen dat gasten de show hier komen ervaren, in de juiste setting", reageert een woordvoerder.



Droomwereld

Magicaluna ging begin deze maand in première. De voorstelling bestaat uit goocheltrucs met acteurs verkleed als Efteling-personages. Het verhaal draait om het tienermeisje Luna, dat op een dag besluit om haar Efteling-knuffels weg te gooien. 's Nachts komen de knuffels tot leven, waarna Luna wordt meegenomen in een surrealistische, circusachtige droomwereld.



Daarin proberen de figuren haar doormidden te zagen, in brand te steken en uit een kanon te schieten. Alle trucs zijn extern ingekocht bij theaterproducent Magus Utopia. De komst van Magicaluna in het Efteling Theater moet het gemis van Raveleijn opvangen. Die stuntshow ontbreekt dit jaar vanwege een verbouwing.