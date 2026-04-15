Walibi Holland

Gigantische W die omhoog gespoten wordt: nieuwe fontein Walibi Holland is af

Vandaag, 12.14 uur

VIDEO Een nieuwe blikvanger in Walibi Holland is af. Het pretpark werkte de afgelopen weken aan een decorobject in het gebied rond de dubbele achtbaan YoY: een grote fontein. Deze week werd het project afgerond. Bezoekers wandelen voortaan langs een enorme letter W, die als het ware omhoog gespoten wordt door water.

De fonteinbak bevindt zich rechts naast de entree van de twee single-rail coasters, YoY Thrill en YoY Chill. De toevoeging bestaat uit een cirkelvormige, onafgewerkte betonnen bak met een grijze rand. Daar zweeft een grijs decorelement boven in de vorm van de W uit het Walibi-logo, uitgevoerd in de stijl van een steen.

YoY opende ruim een jaar geleden. Walibi vond dat het omliggende parkdeel nog wat aankleding kon gebruiken. Naast de fontein, gebouwd door de firma Fonteintechniek Gruppen, realiseerde men afgelopen winter een gigantisch YoY-logo, een houten overkapping, een watertafel, een metalen bloem en een bijenhotel.



