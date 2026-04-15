Efteling

Bizar gezicht: Efteling verwijdert volledige entreepoort Carnaval Festival

FOTO'S De Efteling heeft de voorgevel van Carnaval Festival ontmanteld. Waar normaal gesproken een kleurrijke entreepoort met vrolijke figuren zichtbaar is, zien we nu een kaal stuk muur, omringd door confettistippen. Alleen een donkere afdruk herinnert nog aan wat er gewoonlijk te zien is: een felrood theaterdoek.

Dat doek wordt omhoog gehouden door mascotte Jokie en een circusdirecteur met een hoge hoed. De hoed gaat normaliter open, waarna het paarse vogeltje Jet verschijnt. Vanochtend werd het opvallende decorobject in zijn geheel verwijderd voor groot onderhoud.

De luifel van de souvenirwinkel Confetti hangt er nog wel. Dat onderdeel is in opvallend slechte staat. Carnaval Festival ging half maart dicht voor werkzaamheden. De opknapbeurt zou volgens de openbare onderhoudskalender moeten eindigen op vrijdag 17 april. Het is aannemelijk dat de façade dan nog niet compleet zal zijn.



Vogel Rok

Afgelopen weekend was de attractie wel tijdelijk toegankelijk, als verrassing. De darkride stamt uit 1984. Oorspronkelijk bevond de entree zich waar nu de ingang van Vogel Rok te vinden is. In 1998 veranderde de situatie ingrijpend. Sindsdien delen de oosterse achtbaan en de carnavalattractie één plein.
















