Efteling presenteert volledige videoregistratie van Aquanura-show Efteling Symphonica

VIDEO De Efteling heeft een professionele videoregistratie gemaakt van Aquanura-show Efteling Symphonica. Vorige maand verscheen de muziek van het fonteinenspektakel al op streamingdiensten als Spotify. Nu is de volledige water- en lichtshow te bekijken op het officiële YouTube-kanaal van het attractiepark.

Hiervoor is een andere soundtrack gebruikt dan de uitvoering op de streamingplatforms. Die werd namelijk gestript van stemmen en geluidseffecten. In de YouTube-versie zijn de originele geluiden wel gewoon te horen, net als in het park. De video van bijna vijftien minuten is opgenomen zonder publiek. Er staan opvallend genoeg geen mensen langs de kant.

In de registratie wordt veelvuldig gebruikgemaakt van dronebeelden, die de muzikale voorstelling vanuit wisselende hoeken en hoogtes in beeld brengen. Dat levert op meerdere momenten een bijzonder perspectief op. Efteling Symphonica is sinds de première in december 2024 dagelijks te zien als afsluiting van een dagje Efteling.