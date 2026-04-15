Efteling

Efteling-achtbaan Baron 1898 rijdt weer na wekenlange sluiting door funderingsprobleem

Achtbaan Baron 1898 in de Efteling is weer open. Bezoekers kunnen vanaf vandaag opnieuw een rit maken in de populaire dive coaster, die bijna zes weken buiten gebruik was. De attractie sloot op donderdag 5 maart onverwachts na het ontdekken van een probleem.

Later werd duidelijk dat de oorzaak lag bij de fundering van een steunpilaar aan het einde van het parcours, tussen de helix en de bocht vóór de remmen. De grond rond die plek werd weggehaald om een betonpoer zichtbaar te maken. Uiteindelijk is de fundering daar volledig vernieuwd.

De werkzaamheden namen meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. De Efteling communiceerde eerst een sluiting tot en met 9 maart, daarna tot 16 maart en later zelfs tot eind april. In de tussentijd werd de bewuste locatie afgeschermd met een grote tentconstructie, zodat er onder droge omstandigheden gewerkt kon worden.



Testritten

Ook het wandelpad langs de attractie was even afgesloten. In de afgelopen dagen vonden al regelmatig testritten met dummy's plaats. Zojuist is de baan weer vrijgegeven voor bezoekers. In de omgeving wordt nog wel gewerkt: de Efteling legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe familieattractie Hooghmoed, die over twee weken af moet zijn.



