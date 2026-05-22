Pleasure Beach Resort

Nieuwe megafrisbee in Engeland officieel geopend: bezoekers vliegen ruim 40 meter de lucht in

FOTO'S Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool heeft de nieuwe thrillride Aviktas officieel geopend. Donderdag vond de openingsceremonie plaats van de 42 meter hoge attractie, een zogenoemde gyro swing van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Daarmee beschikt het park nu over de hoogste attractie van dit type in het Verenigd Koninkrijk.

De gigantische frisbee slingert bezoekers tot een hoek van 120 graden heen en weer, terwijl de ronde gondel tegelijkertijd ronddraait. Per rit kunnen veertig personen mee. Ze nemen plaats op naar buiten gekeerde zitplaatsen. De topsnelheid ligt rond 98 kilometer per uur.

Pleasure Beach kondigde de komst van de attractie vorig jaar aan onder de werktitel Project MMXXVI. Voor de bouw werd de voormalige arcadehal Bowl-A-Drome gesloopt. Het park investeerde 8,72 miljoen pond in het project, omgerekend ruim 10 miljoen euro. Daarmee is het de grootste investering van Pleasure Beach in acht jaar tijd.



Skyline

De naam Aviktas kwam in mei 2025 naar buiten, samen met een logo met twee goudkleurige slangen. Dat thema komt terug in de aankleding van de attractie, al is het decoratieniveau vrij minimaal. De gyro swing is inmiddels duidelijk zichtbaar in de skyline van de bekende badplaats.



Directielid Sascha Czibulka van leverancier Intamin spreekt op LinkedIn over een "fantastische attractie" met "een perfecte setting, een prachtig thema, een briljant verhaal en een werkelijk unieke rit". Hij noemt Aviktas daarnaast "een geweldige aanvulling op de line-up van iconische attracties van Pleasure Beach".































