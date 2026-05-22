Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Pleasure Beach Resort

Nieuwe megafrisbee in Engeland officieel geopend: bezoekers vliegen ruim 40 meter de lucht in

Vandaag, 17.53 uur

FOTO'S Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool heeft de nieuwe thrillride Aviktas officieel geopend. Donderdag vond de openingsceremonie plaats van de 42 meter hoge attractie, een zogenoemde gyro swing van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Daarmee beschikt het park nu over de hoogste attractie van dit type in het Verenigd Koninkrijk.

De gigantische frisbee slingert bezoekers tot een hoek van 120 graden heen en weer, terwijl de ronde gondel tegelijkertijd ronddraait. Per rit kunnen veertig personen mee. Ze nemen plaats op naar buiten gekeerde zitplaatsen. De topsnelheid ligt rond 98 kilometer per uur.

Pleasure Beach kondigde de komst van de attractie vorig jaar aan onder de werktitel Project MMXXVI. Voor de bouw werd de voormalige arcadehal Bowl-A-Drome gesloopt. Het park investeerde 8,72 miljoen pond in het project, omgerekend ruim 10 miljoen euro. Daarmee is het de grootste investering van Pleasure Beach in acht jaar tijd.

Skyline
De naam Aviktas kwam in mei 2025 naar buiten, samen met een logo met twee goudkleurige slangen. Dat thema komt terug in de aankleding van de attractie, al is het decoratieniveau vrij minimaal. De gyro swing is inmiddels duidelijk zichtbaar in de skyline van de bekende badplaats.

Directielid Sascha Czibulka van leverancier Intamin spreekt op LinkedIn over een "fantastische attractie" met "een perfecte setting, een prachtig thema, een briljant verhaal en een werkelijk unieke rit". Hij noemt Aviktas daarnaast "een geweldige aanvulling op de line-up van iconische attracties van Pleasure Beach".















Meer Pleasure Beach Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be