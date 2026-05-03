Chessington World of Adventures Resort

Eerste PAW Patrol-themagebied van het Verenigd Koninkrijk gaat open: dit is er te doen

FOTO'S De populaire kinderserie PAW Patrol heeft vanaf nu een eigen themagebied in het Verenigd Koninkrijk. In het Engelse pretpark Chessington World of Adventures opent vandaag World of PAW Patrol, met meerdere attracties. Bezoekers stappen in de wereld van de Nickelodeon-animatiereeks over reddingshonden. Er werd circa 15 miljoen pond in gestoken, zo'n 17 miljoen euro.

Blikvanger is de familieachtbaan Chase's Mountain Mission van de Duitse fabrikant Zierer. De attractie vervangt de voormalige powered coaster Scorpion Express, die al sinds 2022 gesloten was. Daarnaast zijn er drie andere rides: de ballonnentoren Skye's Helicopter Heroes, de drifter Zuma's Hovercraft Adventure en de draaiende bus Marshall's Firetruck Rescue.

Laatstgenoemde is geen volledig nieuwe attractie, maar een verplaatste en opnieuw vormgegeven versie van de oude Jungle Bus van de Italiaanse firma Zamperla. Hetzelfde bedrijf leverde Helicopter Heroes. Hovercraft Adventure is een nieuw type attractie voor het Verenigd Koninkrijk, afkomstig van leverancier Zierer.



Hotelkamers

Verder omvat het gebied onder meer Rubble and Rocky's Playzone, een speelplaats met klim- en klauterelementen, en The Flounder Boat Play. Verspreid over de dag vinden meet-and-greets plaats met figuren als Chase, Skye, Marshall en Rubble. In het resort zijn ook vijf hotelkamers in PAW Patrol-stijl beschikbaar.



Met de toevoeging zet Chessington opnieuw in op een bekend merk, nadat het park eerder al een samenwerking aanging met Sony Pictures voor een Jumanji-gedeelte. In dit geval werd samengewerkt met mediagigant Paramount Global, de eigenaar van Nickelodeon. Volgend jaar moet een Minecraft-themawereld opengaan.















































