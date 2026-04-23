Dit is de nieuwste achtbaan van Nederland: family coaster in Drents pretpark

VIDEO De nieuwste achtbaan van Nederland staat in het Drentse pretpark Drouwenerzand. Daar werd de oude rollercoaster Jungle afgelopen winter vervangen door een moderner exemplaar, onder de noemer GJ Mining Co. Toen het park eind maart openging, was de nieuwe attractie nog niet operationeel. Inmiddels kunnen bezoekers wel een ritje maken.

Het gaat om een zogeheten double coaster van het Italiaanse bedrijf SBF-Visa, die tussen 2017 en 2025 in een overdekt pretpark in Dubai te vinden was. Nu maakt de bescheiden familieachtbaan onderdeel uit van het attractieaanbod van Drouwenerzand, met een minimumlengte van 95 centimeter.

De benaming is een verwijzing naar Gert-Jan van der Linde, het broertje van mede-eigenaar Janna Moespot-Van der Linde. Hij overleed zo'n drie decennia geleden. Komende winter verzorgt decorbedrijf Petro Art nog aanvullende thematiek. Wie de oude Jungle-achtbaan mist, kan daarvoor nu terecht op de Nederlandse kermis.