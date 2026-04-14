Inzet hulpdiensten bij Efteling Grand Hotel na melding van gevaarlijke stof

Bij het Efteling Grand Hotel is dinsdagavond rond 21.00 uur een melding gedaan van een mogelijke gevaarlijke stof in de kelder van het gebouw. Meerdere hulpdiensten rukten uit. De brandweer deed uitvoerig onderzoek.

Brandweereenheden uit Loon op Zand en Dongen waren aanwezig, samen met de Officier van Dienst Brandweer (ROVD) en de Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS). Een meetploeg van brandweer Dongen voerde metingen uit in het hotel. Volgens een woordvoerder bleken de waarden uiteindelijk normaal.

Het voorval speelde zich af in de kelder, waar onder meer de koelinstallaties en de spa gevestigd zijn. De spa, die eigenlijk open zou zijn tot 22.00 uur, werd uit voorzorg ontruimd. Door de inzet van hulpdiensten was het gebied rond het hotel een tijdlang niet toegankelijk.



Vrijgegeven

Inmiddels is de locatie weer vrijgegeven. Het vorig jaar geopende Efteling Grand Hotel bevindt zich ín het attractiepark, achter het entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Daardoor bevinden zich tegenwoordig 24 uur per dag gasten in de Efteling.



Al sinds de opening klinken er klachten van personeel over de omstandigheden in de kelderruimte. Medewerkers van het zwembad trokken herhaaldelijk aan de bel over de luchtvochtigheid. Dat leidde tot tijdelijke sluitingen en aanpassingen aan de installaties. Uit onderzoek kwam naar voren dat de systemen naar behoren werkten, maar de klachten hielden aan.