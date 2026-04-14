Efteling

Politieke partij wil Efteling uit de brand helpen met nieuwe natuurvergunning: weinig steun

FOTO'S In de Provinciale Staten van Noord-Brabant is een motie ingediend om de Efteling meer ruimte te geven voor groei. De fractie van de politieke partij Lokaal Brabant wil dat het attractiepark een natuurvergunning krijgt voor zes miljoen individuele bezoekers per jaar, in plaats van de huidige limiet van vijf miljoen.

Het aantal individuele bezoekers draait om het aantal reisbewegingen. Wie in een hotel of bungalow overnacht, telt dus maar één keer mee. De beperking heeft momenteel zichtbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Zo zijn schoolreisjes en bedrijfsevenementen teruggeschroefd en verdwijnt het parkeerabonnement binnenkort, tot grote frustratie van abonnementhouders.

Volgens Lokaal Brabant is er juist reden om het park meer ruimte te geven. In een motie stelt de partij dat de Efteling "al jarenlang een hoogwaardige partner is van de provincie Noord-Brabant". Men wijst op de economische en maatschappelijke rol van het park én op de rol als grote werkgever. Binnenkort faciliteert het park een busremise voor de provincie.



Financiële gevolgen

Ook wordt benadrukt dat het attractiepark geen extra stikstofruimte vraagt, maar binnen bestaande kaders wil blijven ontwikkelen. De Efteling zette bovendien "al vele stappen naar verduurzaming", aldus de partij. Dat gebeurde "als voorontwikkeling voor de uitbreiding, welke steeds maar wordt uitgesteld, met alle financiële gevolgen van dien".



"Indien de investeringskracht onder druk blijft staan, is investeren in verdere verduurzaming, innovatie en kwaliteitsverbetering en ook de maatschappelijke rol straks niet meer op te brengen voor de Efteling", valt te lezen in de motie.



Uitzonderingsregel

Lokaal Brabant grijpt naar de zogenoemde ADC-toets, een uitzonderingsregel die kan worden toegepast als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een dwingend maatschappelijk belang. De Efteling zou volgens de indieners aan die voorwaarden voldoen. In de motie wordt zelfs gesteld dat het park "gelijkwaardig aan ASML staat, qua belang voor de omgeving en de inwoners van Brabant".



Die vergelijking is opvallend. In maart kreeg chipmachinefabrikant ASML in Eindhoven wél een felbegeerde stikstofvergunning, omdat de provincie het economische belang zwaar liet meewegen. Voor de Efteling ligt dat anders: de aanvraag voor uitbreiding naar zes miljoen bezoekers ligt al langere tijd bij de provincie, maar wordt vooralsnog niet toegekend.



45 tegenstemmen

Lokaal Brabant kreeg nauwelijks steun voor het voorstel. Alleen de PVV schaarde zich achter de motie. De overige partijen stemden tegen: 50Plus, BBB, CDA, ChristenUnie-SGP, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Volt en VVD. Met 45 tegenstemmen werd de motie verworpen. Voorlopig blijft de deur naar verdere groei in bezoekersaantallen voor de Efteling dicht.







