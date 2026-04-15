Attractiepark Toverland

Voorlopig nog geen permanent vakantiepark: Toverland brengt tijdelijke camping toch weer terug

Bezoekers van Toverland kunnen ook dit jaar blijven slapen op een tijdelijke camping, het Pop-Up Summer Camp. Het lag in de lijn der verwachting dat het Limburgse attractiepark zou stoppen met het aanbieden van de verblijfsaccommodaties, omdat er achter de schermen gewerkt wordt aan de komst van een permanent vakantieresort op de bewuste locatie.

Toverland wil volgend jaar het Ithaka Resort openen, met in totaal 796 bedden. Het is de bedoeling om naast houten achtbaan Troy zeventig tenten, 46 strijdwagens, 36 bungalows en twaalf groepsaccommodaties te realiseren. Die plek wordt 's zomers al jaren gebruikt voor het Pop-Up Summer Camp.

Hoewel de opening in juni 2027 moet plaatsvinden, is het startschot voor de bouw nog niet gegeven. Tegen een onlangs goedgekeurd bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Wellicht zorgt dat voor extra vertraging. Een woordvoerster laat zich niet uit over die situatie. Wel is zeker dat er ook in de zomer van 2026 nog geslapen kan worden op de camping.



ToverTenten

Er zijn vijf accommodatietypes beschikbaar: ingerichte ToverTenten voor twee, vier of zes personen, grote staanplaatsen voor campers en kleine staanplaatsen voor eigen tenten. Boeken kan voor de periode tussen zaterdag 11 juli en zaterdag 29 augustus. Wie vóór maandag 1 juni een reservering plaatst, krijgt 25 procent vroegboekkorting.



Het Pop-Up Summer Camp gaat het zevende seizoen in: het initiatief bestaat al sinds 2020. In het verleden werd het tijdelijke vakantieparkje al in april of mei opengesteld. Tegenwoordig is overnachten alleen mogelijk in juli en augustus. Logees krijgen op al hun verblijfsdagen toegang tot Toverland.



Badhuis

In een document dat de provincie Limburg onlangs verspreidde, werd het nieuwe vakantiepark omschreven als een viersterrenresort met internationale allure, met naast accommodaties in Griekse stijl ook een groot hoofdgebouw en een badhuis. Toverland wilde de bijbehorende ontwerpen nog even geheim houden, maar de provincie publiceerde ze toch.



