Grootste investering ooit voor Drents pretpark Drouwenerzand: interactieve darkride in 2027

Het Drentse pretpark Drouwenerzand werkt aan de grootste investering uit de geschiedenis. In 2027 moet een gloednieuwe overdekte attractie opengaan: een interactieve darkride van de Limburgse fabrikant Lagotronics. Dat kan Looopings als eerste melden. Het gaat om een ride van het type gamechanger.

De toevoeging bestaat uit een roterend platform met meerdere gondels. Bezoekers schieten op 3D-schermen om punten te verdienen. "Door gebruik te maken van interactieve technologieën worden bezoekers zelf onderdeel van een nieuw avontuur", zegt een woordvoerder over de familieattractie. "Beleving en interactie komen samen."

De eerste attractie van dit type opende in 2018 in het Duitse Bayern-Park, onder de naam Stadlgaudi 4D. Een doorontwikkeling van het concept vinden we onder meer in het Duitse Europa-Park, onder de noemer gameplay theater. De naam van de variant in Drouwenerzand wordt later bekendgemaakt.



Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand is tegenwoordig eigendom van de familie Moespot, net als Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Beide bestemmingen worden geëxploiteerd onder het merk Onze Familieparken. Waar de focus eerder lag op tweedehands attracties, kiest men de laatste tijd vaker voor nieuwe exemplaren uit de fabriek. Zo opende De Waarbeek dit jaar een splinternieuwe ballontoren.



