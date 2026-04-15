Hans Klok blikt terug op Efteling-shows, aan de vooravond van Toverland-avontuur: 'Ik was niet de leukste persoon'

Illusionist Hans Klok (57) start komend weekend met een reeks spektakelshows in het Limburgse attractiepark Toverland. Aan de vooravond van dat project blikt hij in een interview terug op het verleden. Klok stond vaker op het podium in een pretpark: aan het begin van zijn carrière trad hij op in Duinrell, in 2002 was hij zeven maanden lang aan het werk in de Efteling.

In gesprek met tijdschrift Libelle gaat de bekendste magiër van het land in op die periode. Klok moest wel gigantisch vaak optreden, want hij had een miljoenenschuld. "Ik deed in 2000 een reeks shows in Duitsland waar ik een schuld van twee miljoen aan overhield", zegt hij.

"Het was dankzij de bank dat ik destijds niet failliet ging, en ik heb die schuld weggewerkt door shows in de Efteling te geven. Zeven maanden lang, zeven dagen per week deed ik vier shows per dag en in het hoogseizoen vijf. Dat is veel, hoor." Klok heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de Efteling-tijd erg zwaar was.



Groot verlies

Eerder noemde hij Efteling-personeel al "een sekte" en gaf hij toe dat hij soms op de planken stond met de alcohol nog in zijn lijf. Kloks Efteling-carrière ging ook gepaard met een groot verlies. "Vlak voordat ik in 2002 in de Efteling begon, overleed mijn vader Klaas onverwacht aan een hersenbloeding. Dat verdriet was niet te doen."



Het had ook gevolgen voor de manier waarop de artiest zich gedroeg. "Mensen met pijn zijn vaak egoïstisch, dat gold ook voor mij: ik was echt niet de leukste persoon in die tijd." Inmiddels gaat het beter met Klok. Van zaterdag 18 april tot en met zondag 28 juni heeft hij zijn eigen illusieshow in het zogenoemde Pop-Up Circus van Toverland. De titel luidt Hans Klok: Magic Memories.