Nieuwe reclamecampagne: Walibi Holland presenteert YoY ook dit jaar nog als 'nieuwe achtbanen'

FOTO'S De nieuwe attractie YoY in Walibi Holland is al meer dan een jaar oud, maar ook dit seizoen wordt de investering nog gepresenteerd als "nieuwe achtbanen". Nu het pretparkseizoen weer is begonnen, verschijnen door heel Nederland Walibi-posters in bushokjes. Die suggereren dat YoY splinternieuw is.

In werkelijkheid draait de dubbele single-rail coaster al meer dan twaalf maanden. Er bestaan geen vaste regels voor hoelang een attractie als nieuw mag worden bestempeld, maar meestal blijft dat beperkt tot één seizoen. Walibi rekt dat dus wat op. "Twee nieuwe achtbanen - Chill & Thrill", staat op de poster.

In tegenstelling tot afgelopen zomer adverteert Walibi nu wel met échte beelden van de coaster. We zien de groene baan Thrill en de blauwe baan Chill langs elkaar heen kronkelen. Het unieke element van het achtbaantype - een enkel spoor en smalle treinen met losse zitplaatsen - wordt niet expliciet benoemd.



18 miljoen

Walibi stak vorig jaar bijna 18 miljoen euro in de bouw van YoY. De toevoeging kreeg een eigen themadeel, gelegen tussen lanceerachtbaan Xpress: Platform 13, mega coaster Goliath en suspended coaster Condor. Daar zijn de afgelopen maanden nog enkele elementen aan toegevoegd, waaronder een enorm logo en een fontein.







