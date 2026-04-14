Nieuwe indoorattracties in Gelders pretpark: rolschaatsen, gamen en bowlen

FOTO'S Een attractiepark in Gelderland neemt komend weekend drie nieuwe activiteiten in gebruik. De binnenspeeltuin van Amusementspark Tivoli, gelegen in het Gelderse dorpje Berg en Dal, is uitgebreid met een rolschaatsbaan, speelwanden en een bowling. De toevoegingen worden komend weekend officieel geopend.

Bowlen op de nieuwe FunBowling-banen kost 12,50 euro per half uur of 17,50 euro per uur, voor maximaal zes personen. De banen zijn korter dan gebruikelijk en er wordt gebruikgemaakt van lichtere ballen. Reserveren kan in het park.

De rolschaatsbaan heeft de naam RollerSkates. Eigen rolschaatsen zijn niet toegestaan. Het park stelt materiaal beschikbaar. Verder zijn er de zogeheten X-Walls: digitale, interactieve speelwanden met verschillende spellen, bedoeld voor één of meerdere spelers.



Lasergame

Naast de drie nieuwigheden heeft Tivoli al geruime tijd plannen voor een eigen lasergame-arena. De parkfolder van vorig jaar maakte al melding van dat project, maar verder heeft men er tot nu toe niets over gecommuniceerd.















