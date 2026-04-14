Disneyland Paris

Twee weken na de opening: geen wachtrij meer voor World of Frozen in Disneyland Paris

Vandaag, 17.15 uurBeeld: @ED92Magic, @Cafe_Mickey, @DLPReport

FOTO'S In World of Frozen, het nieuwe themadeel van Disney Adventure World in Disneyland Paris, lijkt de ergste drukte achter de rug te zijn. Ruim twee weken na de officiële opening van de veelbesproken themawereld wordt de wachtrij om het gebied binnen te komen niet meer gebruikt. Bezoekers kunnen het Frozen-koninkrijk Arendelle nu vrij betreden.

Voorheen was World of Frozen alleen toegankelijk via de linkerzijde, waar Disney met behulp van dranghekken een speciale rij had neergezet. Die is nu verdwenen: de hekken zijn aan de kant gezet en bezoekers kunnen Arendelle momenteel ook binnenstappen via de brug aan de rechterzijde.

Op extreem drukke momenten kan men de wachtrij weer inzetten. Vooralsnog is daar in ieder geval geen sprake van. World of Frozen bestaat uit de attractie Frozen Ever After, de meet-and-greet-locatie Rencontre Royale, de souvenirwinkels Arendelle Boutique en Fjord View Shop en het restaurant Nordic Crowns Tavern. Verder is er een show met boten te zien op het water: A Celebration in Arendelle.





