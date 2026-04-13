Aalborg Zoo

Dierentuin voert gezonde struisvogel aan de leeuwen: dier werd verstoten door soortgenoten

VIDEO Een dierentuin in Denemarken heeft een gezonde struisvogel gevoerd aan leeuwen. Het dier werd geëuthanaseerd nadat het door de groep was verstoten. Vervolgens is het karkas gebruikt als voedsel voor de roofdieren. Op social media verschenen beelden van het bijzondere voedermoment.

Daarop is te zien hoe de leeuwen in Aalborg Zoo de struisvogel oppeuzelen. Het gaat om Aziatische leeuwen, waaronder een nieuw mannetje dat voor het eerst samen met twee vrouwtjes werd gevoerd. De dierentuin spreekt zelf van een "ongebruikelijke lunch" voor de dieren.

Normaal krijgen de leeuwen ander voedsel, maar dit keer werd gekozen voor een struisvogel. Volgens het park zorgt dat voor een extra uitdaging en meer verrijking, omdat de grootte, vorm en veren van het dier het eten ingewikkelder maken.



Niet langer geaccepteerd

"De struisvogel moest helaas worden afgemaakt, omdat hij niet langer werd geaccepteerd in de groep", meldt de dierentuin. "In plaats van hem verloren te laten gaan, kozen we ervoor om hem te gebruiken als een natuurlijk en zinvol onderdeel van het dieet van de leeuwen." De voedering was ook een eerste test voor de nieuwe groepsdynamiek.



Aalborg Zoo kwam vorig jaar nog internationaal in het nieuws met een opvallende oproep aan bezoekers. Het park vroeg of ongewenste huisdieren konden worden afgestaan om als voer te dienen voor roofdieren. Daarbij ging het om onder meer kippen, konijnen, cavia's en paarden.