Bobbejaanland

Bobbejaanland digitaliseert 38 jaar oude attractiemuziek: nu online te beluisteren

Bobbejaanland heeft de muziek van een 38 jaar oude attractie gedigitaliseerd. Bijkomend voordeel voor fans: de volledige soundtrack is nu te beluisteren via streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Het gaat om de originele audio uit de klassieke interactieve darkride The El Paso Special, geopend in 1988.

Vorig jaar verscheen het hoofdthema al online, maar vanaf vandaag staat de complete score op streamingplatforms. De muziek is afkomstig van de firma Golding Leisure Design, die destijds verantwoordelijk was voor de audio van de attractie. Het album telt negen nummers met een totale speelduur van bijna negentien minuten.

Het gaat om de tracks The El Paso Special Theme, Plaza, Carnival, Saloon, Ghost Town, Goldmine, Bandit Cave, Alamo en Country Band, die corresponderen met de verschillende scènes in de attractie. "Afgelopen winter hebben we alles zorgvuldig gedigitaliseerd", meldt het park op social media.



Perfect bewaard

"Zo blijft die iconische westernsfeer perfect bewaard en klinkt alles weer zoals het hoort." Bobbejaanland zegt blij te zijn dat de soundtrack nu altijd en overal beschikbaar is. "Come again real soon, waar en wanneer je wil. Geen paard nodig. Enkel je streamingdienst naar keuze. Pieuw! Pieuw!"



Het pretpark heeft afgelopen winter veel tijd en energie gestoken in The El Paso Special. Meerdere scènes en personages kregen een opfrisbeurt. Dat gebeurde onder meer in samenwerking met het Vlaamse decoratiebedrijf Kabuki, dat ook elders in 't plezantste land renovatiewerk uitvoerde.