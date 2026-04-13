Steigers en sloopwerk: Sea Life Scheveningen is één grote bouwplaats

FOTO'S Sea Life Scheveningen ligt er ruim een half jaar na de sluiting opengebroken bij. De toeristische attractie ging in september vorig jaar dicht voor een megarenovatie. Nieuwe foto's laten zien dat de verbouwing in volle gang is, met ingrijpende werkzaamheden aan de constructie van het gebouw.

De entree oogt verlaten. Langs de gevel staan steigers. Voor de deuren liggen stapels bouwmaterialen en oude houten balken, die in opvallend slechte staat zijn. Houten steunpilaren worden één voor één vervangen door stalen exemplaren.

Muren zijn gestript: gevelpanelen liggen open en zijn afgedekt met bouwfolie. Op de Scheveningse boulevard staat een hoogwerker. Bij Sea Life was al langer sprake van achterstallig onderhoud. Tijdens het omvangrijke onderhoudsproject worden ook de publieksruimtes en de installaties gemoderniseerd.



Zomer

Alle dieren zijn tijdelijk ondergebracht op andere locaties in Europa. Het is de bedoeling dat bezoekers aankomende zomer weer welkom zijn. Een concrete openingsdatum is er nog niet. Op basis van de huidige staat van het gebouw is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.











































