Efteling

Verdwijnen parkeerabonnement jaagt Efteling-abonnees weg - en dat is precies wat de Efteling wil

De beslissing van de Efteling om het parkeerabonnement af te schaffen, leidt tot een storm van kritiek onder abonnementhouders. Op social media stromen duizenden reacties binnen, van frustratie en ongeloof tot regelrechte woede. Veel fans dreigen hun abonnement op te zeggen of minder vaak naar het park te komen. Over dat laatste zal de Efteling niet heel rouwig zijn: dat is precies waarom de maatregel in het leven is geroepen.

Als abonnementhouders minder vaak aanwezig zijn, ontstaat ruimte voor dagbezoekers en verblijfsgasten die beduidend meer omzet genereren. De Efteling wil blijven groeien, maar loopt tegen een plafond aan. Door de natuurvergunning is het aantal reisbewegingen gemaximeerd op vijf miljoen per jaar, een grens die al langer in zicht is. Verdere groei moet voorlopig dus komen uit hogere bestedingen per bezoeker, niet uit meer bezoekers.

Op Facebook en andere platforms laten abonnees massaal weten dat ze afhaken. "Einde van ons abonnement, en ik denk velen met ons", meldt Karina van de Loo bijvoorbeeld. Ook Sharon Jènnah kondigt aan te stoppen. "Dit zorgt ervoor dat ik mijn abo nu toch maar opzeg... Wordt me echt te duur."



Duur grapje

Gezinnen en vaste bezoekers voelen zich geraakt. Zij komen juist regelmatig even langs, bijvoorbeeld voor een paar uur. Dat soort korte bezoeken wordt door de nieuwe regeling een stuk duurder. "Als je als abonnementhouder met de jongste onder schooltijd even twee uurtjes wil gaan en telkens 7,50 euro betaalt, wordt het een duur grapje", zegt Iris Stadhouders, die na veertien jaar haar abonnement opzegt.



Ook het spontane karakter van een abonnement verdwijnt, zeggen meerdere fans. "Ik heb juist een abo omdat ik niet telkens extra kosten wil hebben", laat Bridget van Dongen weten. De oorverdovende kritiek richt zich niet alleen op de prijs, maar ook op de bereikbaarheid. Voor veel bezoekers is het openbaar vervoer geen serieus alternatief, laat staan het pakken van de fiets.



Nieuw verdienmodel

"Gewoon een nieuw verdienmodel onder 't mom van klimaat", concludeert Henk van Osch. "Om van te kotsen." Anderen spreken over "pure oplichting" of roepen op tot een boycot. Daniëlle Fleuren denkt de strategie van de Efteling-directie te doorzien. "Dit is precies wat ze willen, ze willen gewoon van de abonnementen af." Die lezing komt vaker terug.



Verschillende reacties wijzen erop dat abonnementhouders relatief weinig opleveren per bezoek, zeker als ze slechts kort blijven en weinig geld uitgeven. "Ze willen mensen die de hele dag verblijven in het park, niet die mensen die voor een paar uurtjes een parkeerplek bezet houden", aldus Sven Witlox. Ook Robert de Bruijn ziet dat patroon. "Dagjesmensen brengen veel meer geld in het laatje."



In de wijk

Elvira Mutsaers noemt de stap "echt belachelijk". "Alsof je nog niet genoeg betaalt voor een abonnement! Echt schandalig!" Kim de Vreede ziet het als een "heftige maatregel" die "zeer onvriendelijk" is. "Heel jammer. Ik ga mijn abonnement heroverwegen." Eric Holleman ziet de bui al hangen. "Leuk voor de buurt, daar gaat men parkeren." Ancilla Meeren: "Dan maar in de wijk parkeren."



"Het afschrikken van abonnementhouders werkt", stelt Mark Orami. Een enkeling relativeert de wijziging en ziet juist voordelen. "Voor alle klagers: lekker opzeggen, minder drukte voor ons", klinkt het uit de mond van Rogier Denkers. Anne Tulke: "En wederom zie ik het probleem niet: je kunt gewoon met de auto blijven gaan, kost je alleen wat meer geld. Tijden veranderen, maar mensen hebben daar kennelijk moeite mee."



Medewerkers

Overigens verdwijnen de parkeerabonnementen niet voor alle groepen. Medewerkers die het attractiepark in hun vrije tijd bezoeken, gaan niet betalen voor een parkeerplek. Dat geldt ook voor hun familieleden met een gratis gezinsabonnement. Verder behouden personen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart het recht op een parkeerabonnement.



De Efteling beweert zelf dat het niet het doel is om het aantal abonnees terug te dringen. "Abonnementhouders zijn juist heel belangrijk voor ons", staat in een verklaring. "We willen dat zo veel mogelijk verschillende abonnementhouders kunnen genieten van de Efteling. Met deze aanpassing zorgen we ervoor dat het gebruik van abonnementen beter in balans is." Met andere woorden: neem gerust een abonnement, maar kom niet te vaak langs.



Monitoren en optimaliseren

Nadat eerder al het aantal schoolreisjes en bedrijfsevenementen werd teruggeschroefd, is dit de eerste ingreep met betrekking tot de natuurvergunning die direct merkbaar is voor abonnees. Men sluit niet uit dat er nog meer maatregelen zullen volgen. "We kijken continu hoe we de bezoeken aan de Efteling zo goed mogelijk organiseren. Deze aanpassing is wel één van de grootste maatregelen. Tegelijkertijd blijven we monitoren en optimaliseren waar nodig."