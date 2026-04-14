Efteling

Felle kritiek op nieuwe Efteling-show Magicaluna: 'Echt zwak' en 'duizend in een dozijn'

VIDEO De nieuwe Efteling-theatershow Magicaluna wordt fel bekritiseerd door twee prominente youtubers. Efteling-liefhebbers Myrthe Veth en Emile Vierus van YouTube-kanaal Theme Park Late Night delen in een video hun ongezouten mening over de productie. Volgens het duo schiet de voorstelling op meerdere punten tekort. Zo zouden het verhaal én de goocheltrucs niet overtuigen.

De Efteling-kenners hadden vooraf naar eigen zeggen gehoopt op een magische, dromerige, Cirque du Soleil-achtige wereld. In plaats daarvan kwamen ze terecht in een vrij afgezaagd goochelcircus waarin Efteling-personages proberen om een tienermeisje doormidden te zagen, in brand te steken en in een kanon te stoppen.

Het gaat om een bestaande productie van een extern bedrijf. De makers hebben geprobeerd om er een Efteling-sausje overheen te gieten, maar Veth en Vierus zijn niet onder de indruk van het resultaat. "Ik vind dat je er wel héél makkelijk doorheen prikt", sneert Veth. "In the end is het gewoon een circusshow met stomme goocheltrucs."



Strenge eisen

Het Efteling-gehalte beperkt zich tot de Efteling-personages. "Maar zelfs die zijn wel een beetje vaag", verzucht Vierus. "Het zijn niet de poppetjes die je normaal gesproken in het park ziet." Hij herinnert zich hoe er in het attractiepark strenge eisen worden gesteld aan het uiterlijk van actrices die de rol van Roodkapje spelen. "En in deze show is Roodkapje ineens 1.80 meter."



Veth baalt dat er niet meer moeite is gestoken om de show iets van Efteling-sfeer mee te geven. "Echt zo'n domper. Hier hebben ze echt iets laten liggen." Vierus was met name teleurgesteld over de "huis-, tuin- en keukentrucs". Die waren "best wel slecht", concludeert hij. "Het doorzagen van iemand, dat heb ik nu echt al overal ter wereld gezien. En ook al in de nineties."



Superbasic

Magicaluna wordt door de Efteling aangekondigd als een illusieshow van een "gerenommeerde producent". Des te vreemder is het dat er gekozen is voor "superbasic trucs", aldus Vierus. "Ik heb ook het idee dat ik heel vaak hetzelfde trucje heb gezien." Bijna elke illusie draait om een optische illusie met een dubbele bodem, of een luik in de grond. "Het is eigenlijk continu dezelfde truc."



Met name de luikjes irriteerden de youtuber. "Ik vind dat geen truc. Je ziet dat luik gewoon zitten als ze die boxen weghalen." Zijn eindoordeel: "Qua magie is dit echt zwak." En dat terwijl de producent ervaring heeft met parken als Universal Studios. "Ik vind het zo zonde. Je kunt toch gewoon een leuke, nieuwe show verzinnen voor een pretpark?"



Gewoon teleurstellend

Veth benadrukt dat er in het thema veel potentie zit. Juist daarom lagen de verwachtingen hoog en is de uitkomst "gewoon teleurstellend". "Het is zo duizend in een dozijn, ik ben er echt niet van onder de indruk", zegt Vierus. "Het voelt alsof de Efteling akkoord is gegaan met een zesje. Voor Truus uit Delft is dat fantastisch. Maar we moeten niet doen alsof dit nou de standaard voor de Efteling is."