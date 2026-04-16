Efteling

Vreemd gezicht in Efteling-restaurant: vijf muizenvallen in een zithoek

Kampt een restaurant in de Efteling met een muizenplaag? Dat zullen bezoekers zich wellicht hebben afgevraagd na het zien van maar liefst vijf muizenvallen op een rijtje in horecacomplex Kashba. De vallen stonden op een verhoging naast een zithoek, waar bezoekers normaal gesproken hun friet, broodjes en salades oppeuzelen.

Een woordvoerder kan het publiek geruststellen: het gaat hier om een foutje. Iemand had de muizenvallen per ongeluk op een verkeerde plek laten staan. "Deze hadden buiten het zicht geplaatst moeten worden", legt de voorlichter uit. "Dat is direct aangepast."

Muizenvallen worden uit voorzorg gebruikt. "In al onze locaties werken we volgens vaste hygiëneprotocollen en met gespecialiseerde partijen om onze omgeving schoon en veilig te houden. Dit is onderdeel van het reguliere, preventieve beheer dat hoort bij een professionele horecaomgeving."



Vermaat

Kashba bevindt zich tussen Vogel Rok en speeltuin Kleuterhof. De eetgelegenheid wordt sinds 2023 geëxploiteerd door horecagroep Vermaat, onder de vlag van La Place. Eerder droeg het restaurant, geopend in 1953, namen als De Ballonvaarder en Panorama.