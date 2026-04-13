Efteling

Efteling: bouwtekeningen onthullen details over veranderingen in het Sprookjesbos

FOTO'S Bouwtekeningen geven nieuwe details prijs over een groot bouwproject in het Sprookjesbos van de Efteling. Daar worden voorbereidingen getroffen voor de komst van twee nieuwe taferelen: de Sprookjesbibliotheek en een reïncarnatie van de onlangs gesloten Chinese Nachtegaal.

Bouwplannen, opgevraagd via de gemeente Loon op Zand, laten zien waar beide toevoegingen precies moeten verrijzen. Ze komen overeen met het ontwerp dat de Efteling zelf verspreidde in januari. De technische tekeningen tonen hoe de twee sprookjes allebei een eigen aansluiting krijgen op de hoofdroute.

Ook zien we voor het eerst de afmetingen van de toekomstige showruimte van de bibliotheek. Vanaf de Sprookjesbibliotheek kunnen bezoekers het bos straks verlaten via de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer: een zogeheten exit through the gift shop, zoals we die kennen van veel andere Efteling-attracties.



Sprookjessprokkelaar

De reguliere uitgang van het Sprookjesbos, aan de kant van de Siertuin, verdwijnt definitief. Wat verder opvalt, is dat de hoofdingang van het Sprookjesbos een andere plek lijkt te krijgen. Het bovenaanzicht toont een nieuw pad tussen de Marskramer en het prieel van de Sprookjessprokkelaar. Nu bevindt de entree zich nog links van het prieel.



































