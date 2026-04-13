Efteling

Nieuwe data Efteling in Concert zijn bekend: show keert terug naar Nederland en België

Muziek uit bekende Efteling-attracties en sprookjes klinkt komend najaar opnieuw in concertzalen. Efteling in Concert keert in 2026 terug met een reeks voorstellingen in Nederland en België. De shows vinden plaats in Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam, blijkt uit een flyer van organisator Cinema in Concert.

Efteling in Concert is een muziekvoorstelling waarin composities uit het attractiepark worden uitgevoerd door een groot orkest. Tegelijkertijd zijn abstracte videobeelden te zien die speciaal voor de show werden gemaakt. De productie stond in 2022 en 2023 op de planken in Den Bosch, Rotterdam en Antwerpen.

Afgelopen najaar werd duidelijk dat er een kleinschalige reprise zou komen. Nu is bekend wanneer de shows zullen plaatsvinden. De eerste twee vertoningen zijn op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober in Het Concertgebouw in Amsterdam.



Ticketverkoop

Daarna volgt een optreden op zaterdag 3 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op zondag 4 oktober is De Doelen in Rotterdam aan de beurt. De ticketverkoop is nog niet van start gegaan.



Tijdens de eerste reeks speelde het beroemde Metropole Orkest muziek van onder andere Raveleijn, Symbolica, Baron 1898, Fata Morgana, Droomvlucht, Danse Macabre, Villa Volta en De Vliegende Hollander. Ook koorzang maakte deel uit van de voorstelling. Het hele concert verscheen op de streamingdiensten.