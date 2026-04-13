Efteling zet fietsende astronaut in om nieuwe theatershow te promoten

VIDEO Een doormidden gesneden astronaut op een fiets moet Efteling-bezoekers enthousiast maken voor een nieuwe show. In het Efteling Theater is dit jaar de illusievoorstelling Magicaluna te zien. Om de aandacht te trekken, wordt één van de acts uit de productie soms vertoond op het plein voor het theater.

De optische illusie bestaat uit een hoge fiets die bestuurd lijkt te worden door het onderlijf van een astronaut. Het bovenlijf volgt daarachter op een karretje. In werkelijkheid zit de bestuurder volledig verstopt in de constructie: de benen zijn nep. In Magicaluna rijdt de fiets een rondje over het podium.

Tussen de shows door wordt de opvallende verschijning nu dus ook ingezet als een straatact. Magicaluna ging begin deze maand in première. De vrij toegankelijke Efteling-show, geproduceerd in samenwerking met het externe bedrijf Magus Utopia, is tot begin november drie keer per dag te zien: om 12.30, 13.30 en 14.30 uur.