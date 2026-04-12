Disneyland Paris maakt naam van Up-attractie bekend: nieuwe tekeningen

De nieuwe Up-attractie in Disneyland Paris krijgt de naam Wilderness Explorers Sky Swings. Dat is vandaag bekendgemaakt ter gelegenheid van het 34-jarig bestaan het Disney-resort. De zweefcarrousel opent in 2027 in het parkdeel Adventure Way, onderdeel van Disney Adventure World.

De familieattractie komt te liggen tegenover de onlangs geopende overdekte bootjescarrousel Raiponce Tangled Spin. Het gaat om een klassieke zweefmolen van fabrikant Zamperla. Bezoekers nemen plaats in stoeltjes die rond een centrale toren draaien, terwijl de overkapping kantelt.

In totaal zijn er 64 zitplaatsen verdeeld over 48 stoelen. Een deel daarvan bestaat uit duozitjes. Tijdens de rit hebben bezoekers uitzicht over het omliggende gebied. De naam verwijst naar de Wilderness Explorers, de club waar Up-personage Russell lid van is.



Pilotenhelm

In de verhaallijn van de attractie verdienen bezoekers een zogeheten Aviation-badge. De wachtrij wordt opgebouwd uit vier zones met verwijzingen naar scènes uit de film. Daar zijn onder meer rekwisieten te zien als een pilotenhelm en een herkenbaar boek: My Adventure Book.



Ook de attractie zelf bevat elementen uit Up, met decoraties die doen denken aan ballonnen en wolken. Bovenop de attractie komt een verwijzing naar het huis van hoofdpersonages Carl en Ellie. De architectuur combineert art-nouveaustijl met industriële details. Eind vorig jaar gingen de werkzaamheden van start.



